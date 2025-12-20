«Никто не говорил, что Украина является нулем». США продолжают передавать разведданные Киеву

Рубио: новый раунд переговоров США и Украины пройдет в эти выходные в Майами

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пятничного брифинга заявил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности Штатов. Рубио признал также, что урегулировать украинский конфликт оказалось крайне сложно, хотя изначально он считал это простой задачей. В то же время он выразил надежду, что процесс урегулирования может завершиться до конца года.

О помощи Украине

Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией: Вашингтон продолжает передавать ее Киеву.

«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Рубио подчеркнул также, что Украина имеет значение для национальной безопасности США.

«Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал он.

Об урегулировании конфликта

Рубио отметил, что урегулирование украинского конфликта стало самой сложной задачей для США.

«Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», — заявил он.

По словам госсекретаря США, он не ждет капитуляции в ближайшем будущем ни от России, ни от Украины, поэтому «единственный путь — переговорное урегулирование».

При этом дипломат подчеркнул, что в переговорном процессе «достигнут прогресс». «Думаю, мы достигли прогресса, но еще есть куда идти. И, очевидно, самые сложные вопросы всегда возникают в последнюю очередь», — сказал он, отметив, что конфликт может быть урегулирован до конца года.

Рубио добавил, что решение о нецелесообразности дальнейшего участия Вашингтона в переговорах по урегулированию может принять только президент США Дональд Трамп.

«Мы понимаем, что сделки достичь не удастся, если обе стороны не согласятся что-то получить и что-то отдать.

Обеим сторонам придется пойти на уступки. Возможно, нам не удастся достичь сделки», — признал он.

В ответ на просьбу пояснить, готовы ли США отказаться от роли посредника, госсекретарь ответил, что не ему принимать это решение.

«В конечном счете это решение предстоит принять президенту — в том случае и когда он сочтет, что наше участие более непродуктивно или не отвечает нашим национальным интересам. Это решение принимать президенту», — заключил он.

О переговорах с РФ

Рубио подтвердил, что 19 и 20 декабря в Майами пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он сам может принять в них участие.

«Они начинаются сегодня и будут завтра. Может, я буду там завтра на части из них», — сказал Рубио журналистам.

О том, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных, ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Контакты по украинскому урегулированию происходят каждый день, иногда при участии постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, при этом о многих из них не сообщается, отметил Рубио.

«Есть встречи, о которых вы знаете, а есть переговоры, которые идут каждый божий день.

Ранее на этой неделе в Берлине состоялась встреча. Каждый день идут телефонные звонки... Бывают дни, когда в разговоре участвует Мэтт Уитакер, наш постпред в НАТО, или наши послы в других странах... Так что работа продолжается каждый день, все время, скорее всего, круглосуточно», — пояснил госсекретарь.

О НАТО

Рубио также выразил уверенность, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.

«НАТО — ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо», — сказал госсекретарь журналистам.

Он пояснил, что страны-участницы блока платят повышенные взносы, что позволило повысить траты на вооружение и увеличить возможности обеспечивать потенциал НАТО.