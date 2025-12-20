В Каире началось пленарное заседание форума Россия-Африка

Первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка началось в Каире. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД прибыл в Каир в четверг вечером.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.