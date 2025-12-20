«Рождественские бомбардировки». Чего ждать от ВСУ в новогодние праздники?

Полковник Ходаренок: ВС РФ нужно готовиться к «подаркам» от ВСУ на Новый год

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы пройдут с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С идеей рождественского перемирия первым 15 декабря выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он призвал Москву объявить перемирие на католическое Рождество. Кремль в ответ на предложение германского лидера заявил, что Россия добивается мира на Украине, а не временной паузы. Да и Рождество Христово в России отмечается 7 января.

От «перемирий» до «бомбардировок»

Если обращаться к истории рождественских перемирий, то впервые подобное событие было отмечено на Западном фронте в ходе Первой мировой войны. С 24 по 25 декабря 1914 года произошло стихийное прекращение боевых действий, которое впоследствии историки назвали «Рождественским перемирием».

Перемирие продолжалось двое суток и сопровождалось со стороны воюющих сторон обменом подарками, совместным распитием алкоголя, дружескими беседами и игрой в футбол. Однако идея рождественского перемирия так и не вошла в традиции Первой мировой войны. В дальнейшем большие жертвы и необычайное ожесточение в ходе ведения боевых действий привели к тому, что даже мысль о возможном перемирии у воюющих сторон более не возникала.

Во время празднования Рождества Христова в разные периоды истории происходили и прямо противоположные события разного рода перемириям. К примеру, с 18 по 29 декабря 1972 года Военно-воздушными силами США была проведена операция Linebacker II (вошедшая в историю как «рождественские бомбардировки»).

В ходе массированных ударов по объектам Демократической республики Вьетнам стратегической авиацией ВВС США в тот период был совершен в общей сложности 741 вылет бомбардировщиков B-52 (просто абсолютно небывалые цифры по сравнению с конфликтами современности). На объекты ДРВ самолеты сбросили около 20 тыс. т бомб свободного падения (в основном 227-килограммовые). Так что празднование Рождества Христова не всегда характеризовалось приостановкой боевых действий.

Что готовят ВСУ?

Как сложится обстановка во время нового 2026 года на фронтах СВО, пока ясного ответа нет. Это связано с тем, удастся ли администрации Белого дома добиться согласия воюющих сторон на мирный план президента Дональда Трампа к католическому Рождеству 25 декабря (а этого явно желает американский лидер). А между тем время стремительно истекает, и каких-либо известий со знаком плюс по этому поводу пока в публичном поле нет.

Как бы там ни было, в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно (не для бойцов и офицеров действующей российской армии эти каникулы, разумеется) бдительность и боевая готовность ВС РФ должны быть доведены до наивысших пределов.

close Oleksandr Klymenko/Reuters

Поскольку российская армия имеет дело с инициативным и изобретательным противником, есть все основания полагать, что ВСУ в дни празднования Нового года и Рождества Христова готовят для Вооруженных сил России и инфраструктурных объектов в глубине РФ разные «подарки»: акции и террористические акты, способные привести к большим потерям в личном составе, вооружениях, военной технике и к существенным разрушениям, тем самым вызвав большой резонанс в российском обществе.

Если события будут развиваться именно в этом направлении, то иного способа умиротворить противника, как прибегнуть к «рождественским бомбардировкам», у российских военных просто нет. И это обстоятельство в Киеве должны учитывать в первую очередь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).