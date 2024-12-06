45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом

Новый год — время праздничных застолий и уютных вечеров перед экраном телевизора. Что может поднять настроение лучше, чем хороший новогодний фильм? «Газета.Ru» составила подборку картин, которые помогут вам почувствовать приближение праздника и зададут правильный новогодний настрой.

Новогодняя ретро-классика

1. «Эта замечательная жизнь»

Год: 1946

Страна: США

12+

Жанр: драма, мелодрама, фэнтези

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,4

Режиссер: Фрэнк Капра

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Генри Трэверс

Житель небольшого городка Джордж Бейли запутался в неразрешимых проблемах. Всю жизнь он кому-то помогал, о ком-то заботился, решал чужие вопросы в ущерб своим желаниям и мечтам. А сейчас он сам нуждается в помощи. Накануне Рождества Джордж решает покончить с собой. Он уже готов совершить отчаянный шаг, но вместо этого спасает своего ангела-хранителя Кларенса Одбоди, которого направили с небес для помощи Бейли. Если Одбоди успешно справится с миссией, ему даруют долгожданные крылья.

Почему стоит посмотреть?

Самый «рождественский» фильм Голливуда. Его просмотр в праздники для жителей США такая же традиция, как «Чародеи», «Карнавальная ночь» или «Ирония судьбы» для россиян.



Звезда Голливуда Джеймс Стюарт называл роль Джорджа Бейли своей самой любимой актерской работой.



В многих американских фильмах можно встретить отсылки к этой рождественской картине.

2. «Карнавальная ночь»

Год: 1956

Страна: СССР

0+

Жанр: комедия, мелодрама, мюзикл

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Эльдар Рязанов

В главных ролях: Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, Юрий Белов

В Доме культуры идет подготовка к новогоднему балу. Главный организатор праздника Лена Крылова готовит феерическую концертную программу с участием молодежного джазового оркестра, танцоров, фокусника, клоунов. Но у исполняющего обязанности директора ДК Серафима Ивановича Огурцова свой взгляд на то, каким должен быть новогодний вечер. Нужны докладчик и лектор, из музыки — только классика, а вместо джазового оркестра — ансамбль пенсионеров. Никто из работников Дома культуры не хочет менять праздничную программу на скучное протокольное мероприятие. Используя разные уловки, они пытаются помешать планам Огурцова.

Почему стоит посмотреть?

Любимая классика многих поколений жителей нашей страны. Веселый музыкальный фильм, который стал обязательной частью российского Нового года.



Песни и шутки из этого фильма популярны до сих пор.

3. «Магазинчик за углом»

Год: 1940

Страна: США

12+

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Эрнст Любич

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Маргарет Саллаван, Фрэнк Морган

Управляющий небольшим магазином подарков Альфред Кралик никак не может найти общий язык с продавщицей, симпатичной Кларой. Молодые люди постоянно препираются друг с другом. Оба они одиноки и пытаются устроить личную жизнь через объявления в газете. В какой-то момент одновременно они вступают в переписку с незнакомыми партнерами, и у каждого зарождаются чувства и надежды. Романтические встречи, назначенные в рождественский вечер, должны решить их судьбу.

Почему стоить посмотреть?

Классическая рождественская романтическая комедия, снятая по мотивам венгерской пьесы «Парфюмерия» Миклоша Ласло.



Эрнст Любич называл «Магазинчик за углом» лучшим фильмом, который ему удалось сделать в своей жизни.

4. «Морозко»

Год: 1964

Страна: СССР

0+

Жанр: сказка, семейный фильм, фэнтези, комедия

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 8,1

Режиссер: Александр Роу

В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Георгий Милляр, Татьяна Пельтцер

Фильм снят по мотивам одноименной русской народной сказки. У старика со старухой растут две дочери, сводные сестры. Дочка старика — милая, добрая, работящая Настенька. Дочка старухи Марфушка — полная противоположность сестре. В этих же краях живет Иван, вдовий сын. Он покидает дом и идет искать себе невесту. По дороге его ждут разные испытания. Тем временем старуха решает избавиться от Настеньки и велит старику отвезти ее в лес. В лесу девушка встречает Морозко, и начинается волшебство.

Почему стоит посмотреть?

Для многих Новый год ассоциируется именно с этой доброй сказкой. Занимательный сюжет, юмор, великолепный актерский состав, особая сказочная атмосфера — вот основные причины, почему каждый год мы пересматриваем этот фильм.

5. «Новогодние приключения Маши и Вити»

Год: 1975

Страна: СССР

0+

Жанр: сказка, фэнтези, семейный фильм, музыкальный фильм

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссеры: Игорь Усов, Геннадий Казанский

В главных ролях: Наташа Симонова, Юра Нахратов, Игорь Ефимов, Ирина Борисова, Николай Боярский, Михаил Боярский, Валентина Кособуцкая, Георгий Штиль

Младшеклассники Витя и Маша отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, которую похитил Кощей. Дед Мороз дает им советы: не ждать ни от кого помощи и самим помогать другим, не теряться в трудную минуту и держаться друг за друга. Кощей, узнав, что ребята отправились спасать Снегурочку, посылает им навстречу нечистую силу — Бабу Ягу, Лешего и дикого кота Матвея.

Почему стоит посмотреть?

Новогодняя музыкальная сказка стала популярной благодаря доброму сюжету и запоминающимся песням, которые поют до сих пор.



Для старшего поколения это один из любимых фильмов детства, для малышей — веселый и не страшный приключенческий фильм.

Новогодние фильмы 1980 — 2000 годов

6. «Один дома»

Год: 1990

Страна: США

0+

Жанр: комедия, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 8,3

Режиссер: Крис Коламбус

В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Робертс Блоссом, Кэтрин О'Хара

Огромная семья Маккаллистеров собирается на рождественские каникулы в Париж. В суматохе сборов родители забывают про младшего сына Кевина. Восьмилетний мальчик остается один в большом доме. Сначала он этому страшно рад, но вскоре дом Маккаллистеров становится мишенью для двух грабителей. Кевину приходится в одиночку защищать дом, расставляя хитроумные ловушки для воров.

Почему стоит посмотреть?

Популярная и очень смешная рождественская комедия, где также есть место серьезным темам: о ценности семьи, умении прощать и примирении. Картина давно стала праздничной классикой.



Фильм имеет множество номинаций и наград, а также успешные сиквелы — «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» и «Один дома 3».

7. «Бедная Саша»

Год: 1997

Страна: Россия

0+

Жанр: лирическая комедия, мелодрама, детектив

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 7,6

Режиссер: Тигран Кеосаян

В главных ролях: Александр Збруев, Юля Чернова, Вера Глаголева, Борис Сичкин, Нина Русланова

Накануне Нового года талантливый и честный взломщик Березкин выходит из тюрьмы на побывку. С собой у него «общак», который незадачливый герой теряет. Не дожидаясь расправы, Березкин решает покончить с собой, но его спасает бродяга по имени Аристарх, подрабатывающий Дедом Морозом. Вместе они решают ограбить квартиру богатой банкирши, но попадают в ловушку, расставленную ее дочкой Сашей. Саша, лишенная материнского внимания и тепла, требует от Березкина ограбить банк ее мамы, чтобы та наконец оставила бизнес и больше времени проводила с дочкой.

Почему стоит посмотреть?

Смешной сюжет и великолепный актерский состав. Блестящая работа Александра Збруева — за нее он получил награду фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль».



Среди наград картины — статуэтка «ТЭФИ» за лучший игровой фильм.

8. «Жена священника»

Год: 1996

Страна: США

0+

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,6

Режиссер: Пенни Маршалл

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Уитни Хьюстон, Кортни Б. Вэнс

Накануне Рождества пастор небольшой церкви Генри Биггс очень занят делами своего прихода. А на семью и жену Джулию времени у него почти нет, поэтому их брак вот-вот развалится. На помощь семейной паре приходит веселый, чудаковатый и бесшабашный ангел Дадли — но неожиданно он становится не решением, а источником проблем.

Почему стоит посмотреть?

Легкий новогодний вдохновляющий фильм для всей семьи.



Картина получила номинацию на «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

9. «С широко закрытыми глазами»

Год: 1999

Страна: США

18+

Жанр: триллер, эротическая и психологическая драма

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,5

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Николь Кидман, Том Круз, Мэдисон Эджинтон, Сидни Поллак

Супруги Харфорд — молодая обеспеченная пара. Из их размеренной жизни давно исчезла страсть. Побывав на рождественском балу в богатом доме и пофлиртовав с незнакомцами, Билл и Элис делятся друг с другом своими давними сексуальными желаниями и эротическими фантазиями на тему измен. Элис вспоминает о мимолетной встрече с морским офицером и признается, что ради него она готова была бросить все. Потрясенный признаниями жены, Билл покидает дом и бродит по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается с разными искушениями и даже пытается заняться сексом с проституткой. Наконец Билл попадает в загородный особняк, где богатые люди в венецианских масках предаются диким оргиям.

Почему стоит посмотреть?

Психологическая драма, исследующая границы супружеской верности. Неосознанные желания главного героя путаются с реальностью.



Фильм снят по мотивам повести «Новелла о снах» австрийского писателя Артура Шницлера, который был очень увлечен трудами Фрейда.



В главных ролях — звезды первой величины Том Круз и Николь Кидман, бывшие на тот момент супругами.

10. «Подарок на Рождество»

Год: 1996

Страна: США

0+

Жанр: семейная комедия, приключения

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Брайан Левант

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэвид Эдкинс, Фил Хартман, Рита Уилсон, Джейк Ллойд

Говард Лэнгстон все время пропадает на работе, забывает о своих обещаниях и постоянно опаздывает. Из-за этого его семейная жизнь вот-вот даст трещину. В очередной раз опоздав на выступление своего сына Джейми, Говард обещает мальчику подарить на Рождество модную игрушку — турбомэна. Но, как обычно, он спохватывается в последний момент, когда все турбомэны раскуплены. Ему предстоит во что бы то ни стало отыскать заветную игрушку и спасти свою семью.

Почему стоит посмотреть?

Современная рождественская сказка.



В фильме высмеивается коммерциализация Рождества.



Молодой Шварценеггер в главной роли.

11. «Эрнест спасает Рождество»

Год: 1988

Страна: США

12+

Жанр: фэнтези, комедия, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 4,8

Режиссер: Джон Р. Черри III

В главных ролях: Джим Варни, Дуглас Сил, Оливер Кларк, Ноэль Паркер

close Кадр из фильма «Эрнест спасает рождество» (1988) Buena Vista

Санта-Клаус решает подыскать себе замену, так как стал слишком старым. Среди разных кандидатов он выбирает некоего Джо Каррутерса, который раньше вел на телевидении детские передачи, а сейчас работает в детском музее во Флориде. По дороге Санта садится в такси доброго и неуклюжего Эрнеста Уоррелла. Тот подвозит старика бесплатно, за что его увольняют из таксопарка. Все меняется, когда шофер находит в салоне машины забытый Санта-Клаусом мешок с подарками. Он хочет вернуть его старику, но тот находится в полиции. И теперь Рождество в руках Эрнеста.

Почему стоит посмотреть?

Забавная и добрая рождественская история.



Один из наиболее успешных фильмов в серии картин об Эрнесте.

12. «Осторожно, заложник!»

Год: 1994

Страна: США

12+

Жанр: комедия, детектив

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Тед Демме

В главных ролях: Денис Лири, Джуди Дэвис, Кевин Спейси

Накануне Рождества Кэролайн и Ллойд Шассеры непрерывно ссорятся. В их дом врывается вор Гас и берет супругов в заложники. Вскоре к ним присоединяется сын Шассеров Джесси и гости. Но Гас чувствует, что теперь он сам стал заложником этой сумасшедшей семейки — ведь скандалы между Ллойдом и Кэролайн продолжаются несмотря ни на что. Гасу ничего не остается, кроме как начать их мирить, иначе у него есть все шансы сойти с ума.

Почему стоит посмотреть?

Остроумные диалоги, колкие шутки и разборки главных героев. Это рождественский фильм, после которого хочется поразмыслить о ценности семьи и любви к своим близким.

13. «Рождественские каникулы»

Год: 1989

Страна: США

12+

Жанр: комедия, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,1

Режиссер: Джеремайя Чечик

В главных ролях: Чеви Чейз, Беверли Д'Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Рэнди Куэйд

Кларк Гризволд мечтает о старомодном Рождестве в большом семейном кругу. Он выбирает елку в лесу, украшает дом тысячами лампочек. На праздник приглашены родители Кларка и его жены. На пороге возникает и нежданный гость — безработный кузен Эдди и его семья в полном составе. Ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля. В довершение ко всему Кларк получает письмо с работы о том, что в этом году не будет рождественской премии, на которую он так рассчитывал. Проблему берется решить кузен Эдди — он похищает босса Кларка Фрэнка Ширли, и у Кларка появляется возможность высказать все претензии своему начальнику в глаза.

Почему стоит посмотреть?

Фильм снят по сценарию Джона Хьюза, автора таких знаменитых комедий, как «Один дома», «Бетховен», «101 далматинец».



Главную роль исполнил известный комический актер Чеви Чейз.

14. «Совершенно чокнутый»

Год: 1994

Страна: США

12+

Жанр: комедия

Рейтинг: IMDb — 5,4, «Кинопоиск» — 5,7

Режиссер: Нора Эфрон

В главных ролях: Стив Мартин, Мэдлин Кан, Джульетт Льюис

Филипп руководит телефонной службой спасения от суицида, которая каждый день принимает десятки звонков от неуравновешенных, а порой и сумасшедших людей. Он — неисправимый оптимист, на такой работе по-другому и невозможно. Но под Рождество Филиппу вручают письмо о выселении, а фактически — о закрытии службы. Филипп идет на разные уловки, чтобы этого избежать. В Рождество героям приходится решать проблемы не только своих странных клиентов, но и свои собственные.

Почему стоит посмотреть?

В фильме множество комичных ситуаций и эксцентричных персонажей, а главную роль исполнил знаменитый комик Стив Мартин.

15. «Чародеи»

Год: 1982

Страна: СССР

12+

Жанр: фантастика, комедия, мелодрама, музыкальный фильм

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Константин Бромберг

В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Семен Фарада, Роман Филиппов

Новогодняя музыкальная комедия, снятая по сценарию братьев Стругацких. Сотрудник фабрики музыкальных инструментов, музыкант Иван Пухов влюблен в Алену, которая работает заведующей лабораторией института волшебства НУИНУ в городе Китежграде. Молодые люди готовятся к свадьбе. Но Алену преследует заместитель директора института, коварный Аполлон Сатанеев. Он идет на подлость, в результате чего девушка становится жертвой заклятья. Иван едет в Китежград, чтобы расколдовать свою невесту. Но беда в том, что Алена его просто забыла. И Ивану приходится хитростью пробираться на новогодний праздник в институте, чтобы спасти их любовь.

Почему стоит посмотреть?

Один из главных новогодних фильмов в нашей стране, нестареющая классика с целой плеядой блестящих актеров и великолепными музыкальными номерами.

Новогодние фильмы после 2000 года

16. «Приходи на меня посмотреть»

Год: 2000

Страна: Россия

0+

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 8,1

Режиссеры: Олег Янковский, Михаил Агранович

В главных ролях: Екатерина Васильева, Ирина Купченко, Олег Янковский

Вся жизнь Татьяны сосредоточена вокруг больной матери Софьи Ивановны. В результате личная жизнь женщины не сложилась, и Софья Ивановна винит в этом себя. Незадолго до Нового года она загадывает желание: увидеть Таню счастливой — а там можно и умереть. И словно по мановению волшебной палочки на пороге их дома появляется прекрасный незнакомец по имени Игорь с цветами и шампанским. Он спешил на свидание с молодой любовницей, но ошибся домом. Татьяна уговаривает его сыграть роль ее жениха, чтобы успокоить и порадовать маму.

Почему стоит посмотреть?

Добрая, светлая и сказочная история заставит поверить в чудо.



У фильма множество номинаций и наград, он стал лауреатом кинофестиваля «Окно в Европу», а Олег Янковский получил приз кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль.

17. «Семьянин»

Год: 2000

Страна: США

12+

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Бретт Рэтнер

В главных ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен, Сол Рубинек

Джек Кэмпбелл когда-то расстался со своей возлюбленной Кейт, пожертвовав чувствами ради карьеры. И вот спустя 13 лет он успешный бизнесмен, руководитель корпорации и жесткий босс, который требует, чтобы сотрудники в Сочельник сидели допоздна на работе. Во время совещания Джеку передают записку от Кейт, но он решает, что все чувства в прошлом и не стоит к этому возвращаться. По дороге домой Джек встречает необычного чернокожего юношу. Между ними происходит странный разговор. А наутро Джек просыпается в буквальном смысле другим человеком. Он женат на Кейт, у них двое детей. И в новой жизни Джек не бизнесмен, а торговец шинами, обычный семьянин, который еле сводит концы с концами.

Почему стоит посмотреть?

Романтический фильм, который заставит задуматься, что в нашей жизни есть истинные ценности.



Актерский дуэт Николаса Кейджа и Теа Леони. За роль в этом фильме Леони была отмечена кинопремией «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».

18. «Фред Клаус, брат Санты»

Год: 2007

Страна: США

12+

Жанр: фэнтези, комедия, семейный

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,1

Режиссер: Дэвид Добкин

В главных ролях: Винс Вон, Пол Джаматти, Кевин Спейси, Рэйчел Вайс, Кэти Бэйтс

Фред Клаус — полная противоположность своему брату Санте. Он всегда рос в его тени, все восхищались добротой и поступками Ника, а до Фреда окружающим не было никакого дела. Став взрослым, он живет обычной жизнью, проворачивая дела в коллекторской конторе. Однажды Фред по просьбе брата летит на Северный полюс и узнает неприятную новость: эксперт по эффективности решил упразднить Рождество. Санта вот-вот лишится работы, праздник под угрозой. Изменить ситуацию может только Фред.

Почему стоит посмотреть?

В рождественской комедии показана семейная изнанка жизни Санта-Клауса. Он устал, борется с депрессией и ожирением, у него стерва-жена, а сюжет строится на семейном конфликте.

19. «Рождество с неудачниками»

Год: 2004

Страна: США

16+

Жанр: комедия, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 5,5, «Кинопоиск» — 6,2

Режиссер: Джо Рот

В главных ролях: Тим Аллен, Джейми Ли Кертис

Супруги Лютер и Нора Крэнк решают проигнорировать Рождество: не ставить елку, не наряжать дом. Им надоела эта праздничная рутина. К тому же их единственная дочь уехала в другую страну, а Лютеру выпала возможность полететь на рождественские каникулы на Карибы, где нет никакого снега и елок. Однако это решение супругов имеет неожиданные последствия. Соседи объявляют им войну за «отмену Рождества», и Крэнкам в срочном порядке приходится менять планы — искать елку, наряжать дом и накрывать стол.

Почему стоит посмотреть?

Забавный сюжет, в основе которого одноименная книга Джона Гришэма.



В фильме высмеивается патриархальность и консерватизм, при которых нужно «делать, как все, и не выпендриваться».

20. «Отпуск по обмену»

Год: 2006

Страна: США

18+

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Нэнси Майерс

В главных ролях: Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу, Джек Блэк

Айрис Симпкинс ведет свадебную колонку в популярном лондонском издании. Аманда Вудс — владелица рекламного агентства в Калифорнии. Они успешны в своем деле, но несчастны в личной жизни. Девушки знакомятся на сайте обмена домами на время отпуска. В итоге на каникулы Аманда летит в заснеженную Англию, а Айрис — в солнечную Калифорнию. На новом месте у обеих героинь начинается новый жизненный виток, происходят судьбоносные встречи и знакомства.

Почему стоит посмотреть?

Одна из самых популярных романтических комедий «нулевых» с блестящим актерским составом.



Фильм был номинирован на премию телеканала «MTV» в категории «Лучший поцелуй» — между Камерон Диас и Джудом Лоу.

21. «Ёлки»

Год: 2010

Страна: Россия

12+

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Дмитрий Киселев и др.

В главных ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Екатерина Вилкова, Мария Порошина

Одиннадцать новогодних историй об обычных людях, жителях разных уголков России, которые накануне Нового года очень хотят поверить в чудо. Мальчик Вова из детского дома пытается помочь девочке Варе, которая соврала другим детям, что ее папа президент. В доказательство она заявила, что ее отец в новогодней речи произнесет особую фразу. Обман скоро раскроется. Как выпутаться из сложной ситуации? Вова верит в теорию шести рукопожатий и запускает цепочку добрых дел и взаимопомощи.

Почему стоит посмотреть?

Фильм дал старт масштабной новогодней комедийной медиафраншизе, в которую входит 11 фильмов, сборники рассказов, игры. Первая картина, выпущенная в 2010 году, считается одной из наиболее удачных в этом цикле.



Кажется, что жизненные трудности героев разрешаются волшебным образом, но настоящими «авторами» чудес являются обычные люди.

22. «Реальная любовь»

Год: 2003

Страна: Великобритания, Франция, США

18+

Жанр: мелодрама, комедия, драма

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Ричард Кертис

В главных ролях: Билл Найи, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Хью Грант, Колин Ферт, Лиам Нисон, Томас Сэнгстер, Лора Линни, Кира Найтли, Эндрю Линкольн, Мартин Фримен, Крис Маршалл

Действие фильма начинается за пять недель до Рождества. И у каждого из героев есть шанс найти свою любовь — именно она становится движущей силой нескольких историй, которые начинаются и заканчиваются в аэропорту Хитроу. Так, писатель Джейми уезжает во Францию писать новую книгу и там встречает португалку Аурелию. Руководитель рекламного агентства Гарри и его секретарша Миа проявляют недвусмысленный интерес друг к другу. Дорогой кулон, который Гарри купил Мие, случайно находит его жена Карен. Вдовец Дэниел пытается справиться с болью после смерти жены и наладить контакт со своим пасынком Сэмом. На школьном вечере у сына он знакомится с матерью-одиночкой Кэрол и понимает, что есть шанс снова испытать большие чувства.

Почему стоит посмотреть?

Звездный актерский состав.



Фильм получил две премии «Золотой глобус» — за лучший фильм комедию или мюзикл и за лучший сценарий.



В 2017 году вышло короткометражное продолжение «День красных носов». Можно посмотреть, как сложилась судьба героев спустя 13 лет.

23. «Плохой Санта»

Год: 2003

Страна: США

18+

Жанр: черная комедия, криминал, драма

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Терри Цвигофф

В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том, Берни Мак

Уилли — алкоголик, хам и тип с криминальными наклонностями. Каждый год накануне Рождества он вместе с чернокожим карликом Маркусом проворачивает одну аферу: напарники устраиваются работать в магазин в качестве Санта-Клауса и эльфа, а после грабят его. Но в один момент все идет не по плану и управляющий магазином Боб Чипеска пытается уволить подозрительных сотрудников. Работая в магазине, Уилли знакомится со странным мальчиком Терманом, оставшимся на попечении выжившей из ума бабушки. Он решает поживиться за счет наивного ребенка, переезжая в его дом.

Почему стоит посмотреть?

Много черного юмора, ругательств, секса, алкоголя и драк странным образом сочетаются с рождественской тематикой, приводя героев к хеппи-энду.

24. «Рождество, опять»

Год: 2014

Страна: США

18+

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Чарльз Покел

В главных ролях: Кентакер Одли, Ханна Гросс, Джейсон Шелтон

Строитель Ноэль несколько лет подряд накануне Рождества приезжает в Нью-Йорк, чтобы подзаработать. Он круглые сутки продает новогодние елки на рождественском базаре и живет в трейлере. Но в этот раз у Ноэля подавленное настроение — недавно он расстался с любимой девушкой, которая была его помощницей. Однажды Ноэль обнаруживает на лавочке в парке замерзшую молодую незнакомку. Он отводит ее в свой фургон, не подозревая, что эта встреча скоро изменит его жизнь.

Почему стоит посмотреть?

Нетипичный рождественский фильм, в котором раскрываются темы потери, принятия неизбежного и обретения нового смысла жизни.



Режиссер и сценарист Чарльз Покел три сезона занимался продажей рождественских елей, чтобы заработать деньги на съемки этого фильма.

25. «Интуиция»

Год: 2001

Страна: США

12+

Жанр: трагикомедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Питер Челсом

В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл

Накануне Рождества в Нью-Йорке Джонатан Трейгер знакомится в магазине с Сарой Томас. Они идут в ресторан и проводят вместе чудесный вечер. Хотя у каждого есть постоянный партнер, встает вопрос — продолжать отношения или расстаться? Сара предлагает положиться на волю случая. Она записывает свой телефон на обложке книги, он — на денежной купюре. Если когда-нибудь эти предметы попадут им в руки — значит, это судьба.

Почему стоит посмотреть?

Легкая и красивая романтическая сказка со счастливым концом, как и положено в Рождество.



Фильм имеет две номинации на премию «Сатурн».

26. «Тариф «Новогодний»

Год: 2008

Страна: Россия

18+

Жанр: фэнтези, комедия

Рейтинг: IMDb — 6,1, «Кинопоиск» — 7,1

Режиссер: Евгений Бедарев

В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников, Татьяна Васильева

Странная женщина дарит молодому человеку Андрею тариф «Новогодний», когда он покупает новый телефон. Парень в Новый год по традиции звонит на незнакомый номер, чтобы поздравить неизвестного абонента с праздником. Так он знакомится с Аленой, которую недавно бросил возлюбленный. Молодые люди хотят назначить встречу, но тут выясняется странное: Андрей живет в 2009 году, а Алена — в 2008-м. Придя по адресу, указанному девушкой, Андрей узнает, что Алена погибла в массовой аварии за 15 минут до Нового 2009-го года. По телефону он передает девушке информацию, которая поможет предотвратить автокатастрофу. Но и его жизнь оказывается под угрозой.

Почему стоит посмотреть?

Микс фэнтези, романтической комедии и рождественской истории.



Фильм получил Главный приз IX Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия».

27. «Потерянное Рождество»

Год: 2011

Страна: Великобритания

12+

Жанр: драма, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Джон Хэй

В главных ролях: Эдди Иззард, Ларри Миллс, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак

Десятилетний Гус накануне Рождества прячет ключи от машины, чтобы его отец не смог уехать на работу и побыл с семьей. Но мать находит ключи и сама садится за руль, чтобы отвезти мужа. Оба они погибают в автокатастрофе, где есть и другие жертвы. Гус остается один и винит себя в случившемся. Спустя год он уже не тот жизнерадостный мальчишка, а неприкаянный ребенок, который промышляет мелкими кражами. Но в городе появляется таинственный незнакомец Энтони. Он обладает удивительным даром: когда он прикасается к другому человеку, то видит, что тот потерял, и помогает ему это найти.

Почему стоит посмотреть?

Нетипичный рождественский фильм, который начинается с трагического события и оставляет грустное послевкусие.

28. «Эльф»

Год: 2003

Страна: США

0+

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,3

Режиссер: Джон Фавро

В главных ролях: Уилл Феррелл, Боб Ньюхарт, Джеймс Каан, Мэри Стинберджен, Эдвард Аснер

Шаловливый малыш, росший в приюте, случайно забрался в мешок Санта-Клауса и попал к эльфам. Те дали ему имя Бадди и воспитали как родного. Повзрослевший Бадди решает ехать в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего отца. Тот совсем не интересуется появлением сына и вообще не верит, что странный мужчина в маскарадном костюме — его родная кровь. Но Бадди благодаря своей доброте и легкому характеру обретает новых друзей.

Почему стоит посмотреть?

Блестящая актерская работа Уилла Ферелла, за которую он был удостоен награды MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль.

29. «Любите Куперов»

Год: 2015

Страна: США

18+

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Рейтинг: IMDb — 5,8, «Кинопоиск» — 6,6

Режиссер: Джесси Нельсон

В главных ролях: Дайан Китон, Джон Гудман, Эд Хелмс, Мариса Томей

Шарлотта Купер решила собрать на Рождество всех своих родственников — а это целых четыре поколения семьи со своими «тараканами». Многим есть что скрывать друг от друга. Казалось бы, в добрый семейный праздник все должны забыть о распрях, проблемах и обидах. Но за столом разгорается грандиозный скандал.

Почему стоит посмотреть?

Звездный состав исполнителей, в котором присутствуют три обладателя премии «Оскар»: Алан Аркин, Мариса Томей и Дайан Китон.

30. «Привет семье»

Год: 2005

Страна: США

12+

Жанр: комедия, драма

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,9

Режиссер: Томас Безуча

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел Макадамс, Дермот Малруни, Сара Джессика Паркер, Люк Уилсон

Большая дружная семья Стоунов собирается на Рождество в родительском доме. Это пятеро взрослых детей и родители Келли и Сибил. Старший из детей, гордость родителей Эверетт приезжает из Нью-Йорка со своей невестой Мередит Мортон. Но семья дружно и демонстративно отвергает Мередит. Сибил кажется, что сын совершает ошибку и они с Мередит не пара. На помощь девушке спешит ее жизнерадостная сестра Эми. Но ее появление все только усложняет.

Почему стоит посмотреть?

Трогательный сюжет, где, как в жизни, сплетается трагическое и комическое.



Эксцентричные герои и прекрасный актерский кастинг.

31. «Пережить Рождество»

Год: 2004

Страна: США

12+

Жанр: мелодрама, комедия

Рейтинг: IMDb — 5,5, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Майк Митчелл

В главных ролях: Бен Аффлек, Джеймс Гандольфини, Кристина Эпплгейт, Кэтрин О'Хара, Джош Цуккерман, Билл Мэйси

Миллионер Дрю Лэтем накануне Рождества расстается со своей девушкой Мисси. Ему совершенно не с кем встречать праздник, родственников и близких друзей у него нет. Психотерапевт советует Дрю написать на бумаге свои обиды и сжечь ее в доме, где он рос. Воплощая этот план, Дрю попадает к семейству Валко, которое теперь живет в доме его детства. За деньги миллионер уговаривает их сыграть его родственников.

Почему стоит посмотреть?

Поучительный сюжет — любовь близких, теплые отношения и семейный очаг не купишь ни за какие деньги.



Лауреат двух премий «Оскар» Бен Аффлек в главной роли.

32. «Санта на продажу»

Год: 2010

Страна: Финляндия, Норвегия, Франция, Швеция

18+

Жанр: ужасы, фэнтези, приключения, черная комедия

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 5,9

Режиссер: Ялмари Хеландер

В главных ролях: Онни Томмила, Йорма Томмила, Томми Корпела, Рауно Джавонен, Пер Кристиан Эллефсен

В Лапландии во время бурения сопки Корватунтури обнаружена необычная находка. Инициатор буровых работ мистер Райли рассказывает, что на самом деле Корватунтури — это погребальный курган, которому много столетий. Малочисленный коренной народ саамами сохранил в кургане нечто ценное. Местные жители убеждены, что это гробница самого Санта-Клауса, ведь он по легенде жил на этой горе. Райли распоряжается приступить к взрывным работам, чтобы успеть к Рождеству отыскать гробницу. Но сами того не подозревая, бурильщики пробудили зло, таящееся в глубине горы. В местном селении начинают пропадать дети.

Почему стоит посмотреть?

Черная комедия, разрушающая все стереотипы о Санта-Клаусе как о добром, милом волшебнике.

33. «Счастливого Рождества»

Год: 2005

Страна: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, Япония

12+

Жанр: военная драма, мелодрама, исторический фильм

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Кристиан Карион

В главных ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане, Гари Льюис, Даниэль Брюль

В сочельник 1914 года на Западном фронте царит уныние. После очередного боя уставшие противники готовятся встречать Рождество, ведь это общий праздник и для немцев, и для шотландцев, и для французов. Заигравшая волынка подтолкнула их сложить оружие, выйти из окопов и пойти навстречу друг другу.

Почему стоит посмотреть?

Один из самых сильных современных фильмов о Первой мировой войне, заставляющий задуматься о бессмысленности кровопролития. Эта рождественская мелодраматичная история несет глубокий гуманистический и антивоенный посыл.

34. «Гринч — похититель Рождества»

Год: 2000

Страна: Германия, США

12+

Жанр: семейный фильм, фэнтези, комедия, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,8

Режиссер: Рон Ховард

В главных ролях: Джим Керри, Энтони Хопкинс, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански, Ландри Оллбрайт

В сказочном Ктограде жители очень любят праздновать Рождество. Один только отшельник — зеленый и волосатый Гринч — терпеть не может эту праздничную суету, да и в целом жителей городка. В отместку за нелюдимость про Гринча сочиняют разные жуткие небылицы. Только маленькая Синди стремится узнать больше о судьбе отшельника и верит, что в душе он не злой, а хороший и добрый. Синди выясняет, что с детства Гринч подвергался насмешкам и травле за свою внешность и за чувства к самой красивой девочке Ктограда Марте Мэй. Синди убеждает Гринча приехать на рождественский праздник, но там отшельник получает новую порцию унижений. В отместку он решает украсть у жителей Рождество.

Почему стоит посмотреть?

Фильм снят по книге «Как Гринч украл Рождество», написанной в 1957 году американским детским писателей Доктором Сьюзом.



Для Гринча был изготовлен специальный костюм, покрытый шерстью яков. У исполнителя главной роли Джима Керри ежедневно уходило по восемь с половиной часов на подготовку к съемке. В первый же день он заявил режиссеру, что не сможет сниматься. Актеру наняли специалиста, который обучал оперативников ЦРУ переносить пытки. С ним Керри научился терпеть мучения, связанные с созданием образа своего героя.

35. «Со мною вот что происходит»

Год: 2012

Страна: Россия

18+

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Виктор Шамиров

В главных ролях: Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Александра Петрова, Олеся Железняк, Александр Робак, Маргарита Шубина

Накануне Нового года писатель Валентин приезжает в Москву из Волгограда, чтобы навестить младшего брата Артема. Тот трудится в офисе и мечтает продвинуться по службе. Братья узнают, что их отец смертельно болен. Валентину срочно нужно вернуться в Волгоград, чтобы успеть встретить праздник вместе с родителями. Но это не так-то просто. Валентин из-за пробок опаздывает на свой поезд и вынужден еще на день задержаться у брата. Артему предстоит корпоратив, где он должен исполнить песню «Со мною вот что происходит», чтобы его наконец заметил босс — большой поклонник фильма «Ирония судьбы». Ночь перед вылетом оказывается бессонной. Братья вынуждены приютить у себя соседскую девочку-подростка Алену. На следующее утро они вновь застревают в пробке.

Почему стоит посмотреть?

Новогодняя суета — как повод для откровенного разговора на тему одиночества, неустроенности, потерянности и ненужности, надеждах и поиске счастья.



Актерский состав.

36. «Рождество в Норвегии»

Год: 2023

Страна: Ирландия, Канада, США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 6,8

Режиссер: Дэвид Маккэй

В главных ролях: Рианнон Фиш, Дэвид Эльсердорн, Конор Маллен, Дирдри Монахэн, Карен Коннелл, Пол Тайлак

close Кадр из фильма «Рождество в Норвегии» (2023) Hallmark Media

В кафе учительница Джессика, или Джей Джей, становится свидетельницей ссоры девушки с ее парнем по имени Хенрик. В знак примирения тот даже купил билеты на Рождество в Норвегию, но конфликт не улажен. Джей Джей со стаканчиком кофе выходит на улицу, но тут из кафе выскакивает Хенрик, задевает ее, и кофе проливается. Молодой человек приносит извинения. Позже он разыскивает Джей Джей, так как она оставила одну из ученических тетрадей. Хенрик, поддавшись порыву, предлагает Джей Джей лететь в Норвегию вместе с ним. Под влиянием разных обстоятельств девушка соглашается.

Почему стоит посмотреть?

Прекрасные пейзажи Норвегии, колоритные костюмы, знакомство с обычаями и традициями этой страны.

37. «Необыкновенная история на Рождество»

Год: 2017

Страна: Ирландия, Канада

12+

Жанр: драма, комедия, биография

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,6

Режиссер: Бхарат Наллури

В главных ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс, Марк Шриер, Патрик Джозеф Бернс

Молодой писатель Чарльз Диккенс переживает творческий кризис. Три его последних книги отвергнуты издателями. Нуждаясь в деньгах, он в канун Рождества решает написать святочный рассказ. Диккенс бродит по улицам, стремясь поймать вдохновение, и попадает на кладбище, где хоронят богатого одинокого старика, слывшего невероятным скупердяем. Так рождается идея скупого и алчного героя Скруджа, которому в сочельник является волшебный дух. Он требует, чтобы Скрудж изменил свое отношение к деньгам.

Почему стоит посмотреть?

Новый взгляд на жизнь писателя Чарльза Диккенса и его знаменитый рассказ «Рождественская песнь в прозе».

38. «Рождественская сказка»

Год: 2008

Страна: Франция

18+

Жанр: драма, комедия

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 6,3

Режиссер: Арно Деплешен

В главных ролях: Катрин Денев, Жан-Поль Руссийон, Анн Косиньи, Матье Амальрик, Кьяра Мастроянни

Семья Вюйар впервые за шесть лет собирается вместе встретить Рождество. В дом Абеля и Юноны съезжаются их взрослые дети со своими семьями и проблемами. У старшей дочери Элизабет умственно отсталый сын-подросток Поль. Средний сын Анри страдает от алкоголизма. На праздник он приезжает с новой подружкой. Элизабет и Анри терпеть не могут друг друга. Младший сын Иван женат на Сильвии, которая скрывает страшную тайну. Еще один сын Вюйаров, Жозеф, в детстве умер от лейкемии. Теперь и Юнона узнает, что больна и ей срочно нужна пересадка костного мозга. Кто-то из детей или внуков должен стать донором. Но чтобы попытаться спасти Юнону, им нужно сначала переступить через свои обиды и решить психологические проблемы.

Почему стоит посмотреть?

Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь», а также премию «Сезар» сразу в девяти номинациях.



В съемках приняли участие сразу несколько поколений знаменитых французских актеров.

39. «Рождество кота Боба»

Год: 2020

Страна: Великобритания

12+

Жанр: драма, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

В главных ролях: Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Кристина Тонтери-Янг, Мартин Мец, кот Боб

Однажды бродяга Джеймс Боуэн находит на улице пушистого рыжего кота, и его жизнь кардинально меняется. Он бросает наркотики и меняет свой образ жизни: находит жилье, обретает друзей. Однако накануне Рождества настроение у Джеймса хуже некуда: денег едва хватает на самые элементарные вещи, дела идут неважно. К тому же служба по надзору за животными грозится отобрать у него его чудо-кота Боба. Но кот спасает положение: он точно знает, что, несмотря на все свалившиеся беды, праздник должен состояться!

Почему стоит посмотреть?

Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб», снятого по одноименному бестселлеру писателя Джеймса Боуэна.



Фильм точно придется по вкусу всем любителям пушистых и мурчащих четвероногих.

40. «Серебряные коньки»

Год: 2020

Страна: Россия

18+

Жанр: мелодрама, приключения, драма

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Михаил Локшин

В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов

В канун нового 1900 года сын фонарщика, курьер Матвей знакомится с аристократкой, дочерью богатого сановника Алисой, увлеченной химией и мечтающей о научной карьере. Алиса из очень богатой известной семьи. А у Матвея из всех ценностей — серебряные голландские коньки, которые когда-то подарил ему отец. Парню очень нужны деньги, так как его отец тяжело болен. Потеряв работу, Матвей попадает в банду воров, которой командует главарь Алекс. Несколько раз судьба сводит Матвея с Алисой, когда он промышляет воровством, но девушка не выдает его. Однажды он уговаривает Алису пойти с ним на свидание. Катаясь вместе на коньках, они окончательно понимают, что влюблены друг в друга. Но как им преодолеть все социальные барьеры и быть вместе?

Почему стоит посмотреть?

Прекрасный актерский состав, где вместе с мастерами успешно заявили о себе молодые актеры Федор Федотов и Софья Присс.



Особая сказочная атмосфера фильма, великолепные натурные съемки и музыка: оригинальный саундтрек, написанный британским композитором Гаем Фарли, а также фрагменты известных сочинений классиков.



Картина получила кинопремию «Золотой орел» за лучший фильм.

41. «Страна ОЗ»

Год: 2015

Страна: Россия

16+

Жанр: черная комедия, трагикомедия

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 6,6

Режиссер: Василий Сигарев

В главных ролях: Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), Гоша Куценко, Андрей Ильенков, Александр Баширов, Инна Чурикова

В канун Нового года жительница поселка Малые Ляли Лена Шабадинова приезжает в Екатеринбург, чтобы выйти на работу в продуктовый ларек. Она ищет улицу Торфорезов, где находится торговая точка, и по дороге без конца попадает в нелепые, а порой опасные ситуации, из которых ей приходит выпутываться всеми правдами и неправдами.

Почему стоит посмотреть?

Едкая, временами злобная сатира, где все типажи и характеры легко узнаваемы в жизни. Глядя на этот новогодний гротеск, надеешься, скорее, не на чудеса, а на их отсутствие.



У фильма несколько наград и номинаций. За лучшую женскую роль второго плана Инна Чурикова была удостоена премии «Ника».

42. «На месте принцессы»

Год: 2018

Страна: США

18+

Жанр: мелодрама, комедия

Рейтинг: IMDb — 6,1, «Кинопоиск» — 6,5

Режиссер: Майк Рол

В главных ролях: Ванесса Энн Хадженс, Сэм Палладио, Ник Сагар, Алекса Адеосан, Сюанн Браун

Накануне Рождества герцогиня Монако Маргарет и владелица кондитерской в Чикаго Стейси меняются местами. Девушки похожи друг на друга, как две капли воды. Все осложняется тем, что Маргарет влюбляется в коллегу Стейси, а Стейси — в ее жениха-принца.

Почему стоит посмотреть?

История в духе Марка Твена на современный лад.



Фильм стал первым в серии картин о подмене принцессы с Ванессой Энн Хадженс в главной роли.

43. «Бойфренд на Рождество»

Год: 2004

Страна: США

12+

Жанр: мелодрама, комедия, семейный фильм

Рейтинг: IMDb — 6,4, «Кинопоиск» — 6,3

Режиссер: Кевин Коннор

В главных ролях: Келли Уильямс, Патрик Малдун, Чарльз Дернинг, Брюс Томас, Шеннон Уилкокс

Холли Грант еще в 13 лет загадала Санта-Клаусу желание, чтобы у нее был идеальный парень. И вот она взрослая женщина — и все еще одинока. А впереди рождественский вечер, и быть без пары совсем невыносимо. И тогда на пороге появляется он!

Почему стоит посмотреть?

Романтический фильм о том, что чудо, если ждешь и веришь, обязательно произойдет, тем более в Рождество.

44. «Санта и компания»

Год: 2017

Страна: Франция, Бельгия

12+

Жанр: комедия

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,2

Режиссер: Ален Шаба

В главных ролях: Ален Шаба, Гольшифте Фарахани

За десять дней до Рождества у эльфов случается эпидемия. Все они больны, и Санта-Клаусу приходится лететь на Землю в аптеку за витамином С. Так он оказывается в Париже. Но не имея опыта обычного общения с людьми, Санта-Клаус попадает в полицию. Помочь ему с покупкой лекарства вызывается местный адвокат.

Почему стоит посмотреть?

Забавный фильм, где шутки строятся вокруг непрактичности и наивности Санта-Клауса. О мире людей он знает только то, что детям нужно дарить на Рождество подарки.

45. «Новогодняя жена»

Год: 2012

Страна: Россия

18+

Жанр: комедия

Рейтинг: IMDb — 6,1, «Кинопоиск» — 6,9

Режиссер: Светлана Музыченко

В главных ролях: Карина Андоленко, Сергей Перегудов, Алена Яковлева, Александр Арсентьев, Антон Васильев

За месяц до Нового года Даша и Максим знакомятся в ночном клубе, а наутро просыпаются в одной постели. Молодые люди решают строить правильные отношения и зарегистрировать свой брак, если им удастся прожить вместе месяц и влюбленность никуда не исчезнет. Но, как выяснилось, это не так просто — все время возникают какие-то сложности, например, прежние партнеры Даши и Максима, воспылавшие чувствами к своим бывшим.

Почему стоит посмотреть?