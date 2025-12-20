Названы 10 самых массовых китайских марок авто на вторичном рынке

В России самой массовой китайском маркой на вторичном рынке остается Chery, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. В январе-ноябре перепродано 55,6 тыс. таких машин (+25%).

На втором месте находится Geely (49,5 тыс.ед; +38%). Далее следуют Haval. Вторичный рынок этого бренда вырос на две трети (35 тыс. ед; +65%).

В топ-10 китайских бренд допинга вторичном рынке также входят Lifan (18 тыс), Changan (16,5 тыс), Great Wall (12,4 тыс), Exeed (11,2 тыс), Omoda (7,8 тыс), Tank (5,4 тыс), Lixiang (5 тыс).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.