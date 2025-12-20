На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о внимании к пекарне из Люберец «Машенька» после вопроса Путину

Захарова заявила, что следит за ситуацией вокруг пекарни «Машенька»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что следит за дальнейшей судьбой подмосковной пекарни «Машенька», оказавшейся в центре внимания после прямой линии с президентом РФ.

Дипломат пояснила, что эта история ей близка по личным причинам, поскольку с населенными пунктами Люберецкого округа связана ее семья. По ее словам, именно в этих местах живут многие Машеньки, что делает ситуацию особенно значимой для нее.

Захарова также отметила, что глава городского округа Люберцы Владимир Волков оперативно посетил пекарню и пообещал поддержку как коллективу предприятия, так и жителям округа. Она добавила, что в комментариях под публикацией главы муниципалитета открыт сбор вопросов от горожан, которые не успели прозвучать в эфире прямой линии, и призвала поддержать эту инициативу.

Накануне по время программы «Итоги года» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос владельца пекарни Дениса Максимова о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года, подчеркнул, что производственный бизнес не должен пострадать от изменений.

Ранее ФАС взяла на контроль рост цен на продукты на фоне грядущего повышения НДС.

