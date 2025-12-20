На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши подарил Зеленскому книгу об украинских националистах

Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни»
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому книгу в двух томах — «Документы Волынской резни». Об этом сообщает газета Wiadomości.

В книге — свидетельства очевидцев уничтожения поляков украинскими националистами.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50-60 тысяч поляков.

Зеленский и Навроцкий встретились 19 декабря. Польский президент после переговоров с коллегой пожаловался на то, что Киев недооценивает помощь Варшавы. По словам политика, об этом он сказал Зеленскому «в твердой, но вежливой и джентльменской беседе».

В ноябре Навроцкий заявил, что развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. По словам политика, помощь Киеву не освобождает его как главу государства от обязанности заботиться о польских интересах на международной арене и в отношениях с соседним государством.

Ранее Навроцкий убрал «Круглый стол» перед встречей с Зеленским.

