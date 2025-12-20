В РФС сделали заявление по ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы

РФС прояснил ситуацию с рекордом Кержакова и Дзюбы по голам за сборную России

В Российском футбольном союзе (РФС) раскрыли, что должно произойти для того, чтобы Александр Кержаков сравнялся с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Об этом пишет Sport24.

«Представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения для вынесения решения», — указал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

