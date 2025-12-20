На СВО погиб рок-музыкант и основатель группы «Ворон Кутха»

Лидер российской рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин погиб на Красноармейском направлении, участвуя в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Об этом сообщили представители общественной организации «За правду».

Там уточнили, что музыкант числился пропавшим без вести с начала ноября, и до последнего сохранялась надежда, что он жив. Однако позже его тело было обнаружено, а личность погибшего подтвердила супруга.

В организации рассказали, что Мулыгин был родом из Тулы и с начала конфликта на Украине активно интересовался происходящим. После поездки в Киев в период событий на майдане он, по их словам, занял принципиальную позицию, начал заниматься гуманитарной деятельностью и выступать с концертами в Донбассе. В 2015 году музыкант оказался в украинском списке «Миротворец», а в России его коллектив, как отмечается, перестали приглашать на фестивали и ставить в радиоэфир.

Позже Мулыгин переехал в Донецк, создал семью и после рождения дочери подписал военный контракт. В подразделении он занимался ремонтом военной техники и получил позывной «Сварной». В ходе службы музыкант был ранен во время эвакуации техники, однако после лечения вернулся к выполнению задач.

По информации организации «За правду», в ноябре Мулыгин решил попытаться эвакуировать тело погибшего бойца из Тулы, чтобы установить его личность и сообщить родственникам. После выхода на позицию он не вернулся. Предположительно, музыкант погиб в результате удара беспилотника.

