В МИД посоветовали молодежи ценить каждую секунду жизни

Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала российской молодежи ценить каждый день жизни. Об этом она заявила на вручении премии «Время молодых» в номинации «Друг России» в национальном центре Россия в Москве, передает РИА Новости.

«Цените каждый день в вашей жизни. Цените каждую секунду. И не думайте, что это счастье, что это успех, эта радость придут когда-то с какими-то материальными благами, или с какими-то наградами, или очень важными и очень нужными достижениями», — сказала она.

Захарова добавила, что все то, что удастся получить спустя пару десятилетий, слагается из каждой секунды жизни.

В начале декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Индию призвал не отмахиваться от молодежи, а разговаривать и быть в контакте с ней.

По его словам, с молодежью необходимо разговаривать и активно работать, используя их инструментарий.

Ранее психолог назвала причины растущей тревожности у молодых людей в России.

