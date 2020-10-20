Трамп снова пообещал вывести американские войска из Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал вывести американские войска из Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках предвыборного митинга в Аризоне.

Глава Белого дома отметил, что ВС США начали покидать территорию Афганистана.

«Между прочим, мы уходим, все уходит, все они возвращаются обратно», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер говорил о завершении военных действий США в Ираке и Афганистане в ходе своей предвыборной кампании. Это был ключевой тезис его обещаний.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

США намерены сократить число военных в Афганистане до 2,5 тысяч

Трамп хочет вывести войска США из Афганистана до Рождества

Bloomberg: Трамп хочет вывести войска США из Сомали