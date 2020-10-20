Трамп снова пообещал вывести американские войска из Афганистана
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал вывести американские войска из Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал в рамках предвыборного митинга в Аризоне.
Глава Белого дома отметил, что ВС США начали покидать территорию Афганистана.
«Между прочим, мы уходим, все уходит, все они возвращаются обратно», — подчеркнул Трамп.
Американский лидер говорил о завершении военных действий США в Ираке и Афганистане в ходе своей предвыборной кампании. Это был ключевой тезис его обещаний.
В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.
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