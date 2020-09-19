Переговоры контактной группы по Донбассу могут перенести в Австрию
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в Австрию. Об этом сообщает «Страна.ua».
Он отметил, что политическая ситуация в Белоруссии «не способствует» работе на минской площадке.
«Народ поднялся против (президента Александра. — «Газеты.Ru») Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться», — подчеркнул Кравчук.
По его словам, в таких условиях трудно осуществлять работу. Бывший глава Украины добавил, что поиск новой площадке в случае отсутствия изменений в белорусском вопросе лежит на ОБСЕ как международном модераторе.
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