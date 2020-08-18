ЦПВС сообщил об обстреле вертолетами США поста ВС Сирии в провинции Хасеке

Вертолеты вооруженных сил США обстреляли пост ВС Сирии в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирала Александра Щербицкого.

Глава ЦПВС со ссылкой на информацию сирийской стороны рассказал, что атака была совершена в утром в понедельник, 17 августа.

«Вертолеты ВС США подвергли обстрелу пост вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Тель-Дахаб провинции Хасеке», — сказал Щербицкий.

Он уведомил, что по предварительным данным, в результате обстрела погиб один, получили ранения еще двое сирийских военных.

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