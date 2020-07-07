МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона приглашает всех желающих к обсуждению претензий по исполнению ДОН. Обсуждение, по его словам, должно пройти в малой группе экспертов.

«Все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов», — сказал Бушуев.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рябков оценил вероятность выхода других стран из ДОН по примеру США

Россия и США не смогли договориться по ДОН