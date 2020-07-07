МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона приглашает всех желающих к обсуждению претензий по исполнению ДОН. Обсуждение, по его словам, должно пройти в малой группе экспертов.

«Все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов», — сказал Бушуев.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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