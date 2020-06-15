Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
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Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что их военные начали новую операцию против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Оборонное ведомство сообщает, что операция называется «Лапа орла» началась.
«Наши самолёты обрушивают пещеры на головы террористов», — указано в сообщении министерства.
Как стало известно, военная операция осуществляется в районах баз РПК.