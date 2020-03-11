В ДНР анонсировали дату встречи контактной группы по Донбассу
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Министерство иностранных дел самопровозглашенной ДНР назвало дату следующей встречи контактной группы по Донбассу, сообщает РИА «Новости».
Предполагается, что заседание состоится 25 марта в Минске.
В феврале президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».
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