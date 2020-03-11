В ДНР анонсировали дату встречи контактной группы по Донбассу

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел самопровозглашенной ДНР назвало дату следующей встречи контактной группы по Донбассу, сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что заседание состоится 25 марта в Минске.

В феврале президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

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