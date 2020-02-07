США хотят пригласить Китай на переговоры по контролю вооружения

Китай должен стать частью новых соглашений по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчинсон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление постпреда в Heritage Foundation в Вашингтоне.

У Китая может быть больше ракет, чем у России, поэтому он должен быть частью соглашений, пояснила Хатчинсон. Она отметила, что у Китая есть возможности, ставящие его на более высокий уровень в вопросах оружия массового поражения.

Также Хатчинсон отметила, что Россия поддержала американскую инициативу пригласить Китай к участию в соглашениях.

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