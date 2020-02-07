США хотят пригласить Китай на переговоры по контролю вооружения
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Китай должен стать частью новых соглашений по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчинсон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление постпреда в Heritage Foundation в Вашингтоне.
У Китая может быть больше ракет, чем у России, поэтому он должен быть частью соглашений, пояснила Хатчинсон. Она отметила, что у Китая есть возможности, ставящие его на более высокий уровень в вопросах оружия массового поражения.
Также Хатчинсон отметила, что Россия поддержала американскую инициативу пригласить Китай к участию в соглашениях.
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