Шойгу упрекнул страны мира в попытках стереть из памяти союз СССР с Западом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия наделяет парад 9 мая на Красной площади особой ролью в обстановке, когда во многих странах предпринимают попытки стереть из памяти союз СССР с Западом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отмечает, что на сегодняшний день во многих странах все чаще пытаются «пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории».

Шойгу выразил мнение, что таким способом они рассчитывают «стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом».

По его словам, в таких условиях парад Победы в Москве не только способствует «сохранению исторической правды о войне, но и служит «делом чести» для России, а также государств, которые дружественны ей.

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