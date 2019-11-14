Белоруссия намеревается изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия планирует внести изменения в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

По его словам, ряд положений этого договора потеряли свою актуальность, и ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий ведомств двух стран.

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Договор автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.

Отмечается, что необходимость продления договора и стала причиной анализа взаимодействия пограничных ведомств Белоруссии и России.

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