Белоруссия намеревается изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия планирует внести изменения в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.
По его словам, ряд положений этого договора потеряли свою актуальность, и ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий ведомств двух стран.
В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Договор автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Отмечается, что необходимость продления договора и стала причиной анализа взаимодействия пограничных ведомств Белоруссии и России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко удивился учениям НАТО у белорусских границ