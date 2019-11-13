США не захотели отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами

Представитель администрации президента США рассказал о планах страны по сотрудничеству с курдскими формированиями в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что американские власти не намерены отказываться от сотрудничества с курдскими формированиями на территории Сирии.

Представитель вашингтонской администрации также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп вел публичные переговоры с главой «Силы демократической Сирии» Мазлумом Кобани, что еще раз подтверждает факт отсутствия намерения по завершению сотрудничества сторон.

«Что касается отношений с нашими курдскими партнерами в регионе, то, конечно же, они сохраняются», — подчеркнул он.

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