В Госдуме назвали снежную погоду отличной для российского наступления на фронте

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» оценил, насколько повлиял прошедший циклон «Фрэнсис» на ситуацию в зоне спецоперации. Парламентарий заверил, что текущие погодные условия – «в самый раз» для наступления.

«На выполнение боевых задач российской армией не повлияют, уверяю вас, никакие, пусть даже самые суровые, погодные условия. Наш доблестный воин с любыми холодами справится, если получил приказ. Сейчас, кстати, погода весьма комфортная – легкий минус, 5-7 градусов. И это означает только, что нет грязи и слякоти, которую не преодолеть, земля немного подморожена, и передвигаться по такой гораздо проще и удобнее, чем по весенней или осенней распутице», — сказал парламентарий.

Журавлев отметил, что обильные снегопады расчистили грязь на фронте.

«Спокойно ездит даже легкая техника, подобная мотоциклам или квадроциклам, на берцы грязь не налипает, ноги сухие. Что касается камуфляжа, то он ведь есть и зимний, белый. Тем более снега не очень много. Сложнее всего приходится, конечно, штурмовым отрядам, группам, которые идут вперед. Но сейчас уже достаточно технологических решений для того, чтобы и в мороз сохранять тепло. Так что погода – в самый раз для российского наступления», — заключил он.

8-9 января мощный снежный циклон «Фрэнсис» принес рекордное количество осадков в центральные регионы России – сугробы достигли высоты около 65 сантиметров. В аэропорту Шереметьево было задержано и отменено множество рейсов в те дни.

В Донецке, Мариуполе и Луганске снега нет, следует из данных сервиса для отслеживания погоды.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до конца 15 января.