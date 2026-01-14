Госдеп США высказался о запрете на выдачу иммиграционных виз для 75 стран, включая Россию

Госдепартамент США приостановил выдачу только иммиграционных виз гражданам 75 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

«Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для [граждан] 75 стран», — заявил дипломат.

При этом о приостановке выдачи неиммиграционных виз он не сообщал.

14 января телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа сообщил, что ведомство приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию.

Позже Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что оформление виз в США на территории России уже было недоступно, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны.

В октябре Госдеп порекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В ведомстве также отметили, что соискатели из России заявлены в категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.