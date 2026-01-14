Щербакова боялась соглашаться на участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что боялась соглашаться на участие в «Ледниковом периоде», передает Sport24.

«Первый раз, когда я была ведущей, смотрела на участников, но понимала, что моей ноги на этом льду не будет. Очень боялась. Второй год, когда я была в жюри, то уже как-то посматривала с интересом. На третий год я подумала, что впишусь в эту авантюру», — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

