Ученые опровергли информацию о скором падении на Землю астероида

ИКИ РАН: информация о падении на Землю 10-метрового астероида недостоверна
Распространившаяся в сети информация о падении в ближайшем времени на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В сообщении подчеркивается, что информация о якобы ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной и была распространена без проверки, по их данным, одним из околонаучных интернет-каналов.

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью не в научном сообществе) людей, публикующих псевдо-сенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке факт-чекинга», — написали в лаборатории.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил РИА Новости что открытый 14 января астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю в этот же день, правда, сама планета от этого не пострадает. По словам астронома, номинальная орбита CE2XZW2 составляет три тысячи километров от центра Земли. Ученый отметил, что данных для оценки времени столкновения пока не хватает, поскольку орбита только открытых астероидов известна еще неточно.

Ранее новый снимок NASA поставил под сомнение привычные модели поведения комет.

