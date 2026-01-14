Размер шрифта
Мелони: в качестве ответа на аннексию Гренландии можно рассмотреть атаку на McDonald's

Мелони не знает, как Италия должна будет ответить на аннексию Гренландии США
Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на пресс-конференции, посвященной началу 2026 года, что не знает, какой ответ Рим должен будет дать на возможную аннексию Гренландии со стороны США. Ее цитируют «Известия».

«Эта стратегия неправильна? Тогда вы должны формализовать для меня альтернативу, вы должны сказать мне, что вы намерены делать, то есть мы должны дистанцироваться, в том смысле, что мы должны: выйти из НАТО... мы должны закрыть американские базы… мы должны разорвать торговые связи... мы должны атаковать McDonald's… я не знаю», — заявила политик.

14 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно «убраться» из Гренландии.

5 января глава Белого дома заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Медведев предложил альтернативу аннексии Гренландии Трампом.

