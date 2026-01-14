«Русская Барби» получила медаль от союза офицеров

Блогерша и певица Татьяна Тузова, которую прозвали «русская Барби», получила медаль «300 лет М. В. Ломоносову» за содействие СВО. Об этом сообщил «Абзацу» первый заместитель председателя коллегии Российского союза офицеров запаса Анатолий Журавлев.

Журавлев отметил, что Тузова не раз участвовала в мероприятиях, поддерживающих специальную военную операцию на Украине.

«Она удостоена медали «За содействие СВО». Делается представление – и человек награждается», — заявил заместитель председателя коллегии Российского союза офицеров.

Тузова удостоилась медали на мероприятии в Российском биотехнологическом университете. Представители Росбиотеха отметили, что эта общественная награда была учреждена партнерской организацией. Медаль не имеет отношения к государственным научно-образовательным учреждениям.

«Мероприятие было организовано при участии партнерской организации – фонда «Наш век», который взаимодействует с Университетом «Росбиотех» и принимает участие в ряде волонтерских и просветительских инициатив, реализуемых на площадке вуза», — заявили представители университета.

