США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа

Reuters: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки

Администрация США может нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Другой источник агентства в разговоре назвал американское вмешательство вероятным. Израильский чиновник, в свою очередь, утверждает, что президент Дональд Трамп уже принял решение об ударах, но их точные масштабы и сроки еще уточняются.

Недавно глава Белого дома призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Часть персонала уже покинула авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которую используют ВВС США, из-за эскалации напряженности в регионе.

В конце декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

