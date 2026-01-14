Дешевые модели Jetour почти закончились у дилеров в России

Дилеры Jetour в РФ рассказали о снятии с выпуска кроссоверов X50 и X70

В России почти закончились наиболее дешевые новые кроссоверы Jetour X50 и X70, сообщают «Китайские автомобили», опросившие дилеров марки.

«Jetour X70 снят с производства примерно полгода назад, соответственно, его уже давно нет в свободной продаже», — цитирует издание менеджера автосалона Jetour из Санкт-Петербурга.

Jetour

Сотрудник дилерского центра уточнил, что кроссовера X50 также нет в продаже на протяжении нескольких месяцев из-за снятия автомобиля с производства. В дилерском центре Jetour в Ростове также рассказали, что автомобилей этих моделей нет в наличии из-за снятия с выпуска и прекращения поставок. В дилерском центре бренда в Москве также не оказалось этих кроссоверов по аналогичной причине.

В представительстве Jetour изданию сообщили, что кроссоверы X50 и X70 доступны у ряда дилеров в России.

