Тело российской пенсионерки нашли после того, как она затопила соседей

Тело жительницы Калининградской области нашли после того, как она затопила квартиру соседей. Об этом стало известно «Клопс».

В понедельник, 12 января, одну из квартир на первом этаже двухэтажного дома в Полесске затопило. По данным источника, жильцы пытались достучаться до соседки сверху, но им никто не открыл. Вечером они забили тревогу и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС вскрыли квартиру 76-летней одинокой женщины и обнаружили ее без признаков жизни. Они оперативно перекрыли воду и вызвали полицию. Причину случившегося выяснит экспертиза.

В начале января в Татарстане нашли тела двоих детей. По предварительным данным, мальчики катались с горки, но в какой-то момент упали в открытый коллектор и выбраться из него не смогли. Известно, что им было по десять лет, школьники были друзьями.

Ранее голову мужчины, который пожертвовал тело науке, обнаружили в мусорном ведре.