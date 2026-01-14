Размер шрифта
Общество

В Подмосковье на трассе сгорел автомобиль

Машина сгорела на трассе под Подольском в Московской области 
Автомобиль сгорел на трассе под Подольском в Московской области. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам очевидцев, на место ЧП едут кареты скорой помощи и пожарные машины.

«Из-за образующейся пробки экстренные службы могут просто не проехать», — отмечается в сообщении.

4 января в Сочи иномарка сгорела на трассе. Возгорание произошло перед поселком Аше в Лазаревском районе. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. В результате произошедшего никто не пострадал.

В конце декабря в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.
 
