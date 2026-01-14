Размер шрифта
Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии

Писториус: захват Трампом Гренландии поставит НАТО в беспрецедентное положение
Lisi Niesner/Reuters

Шаг Соединенных Штатов по захвату Гренландии поставит Североатлантический альянс в беспрецедентное положение. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова приводит The Guardian.

«Самое меньшее, что мы можем сказать – это то, что это была бы действительно беспрецедентная ситуация в истории НАТО и в истории любого оборонного альянса мира», – заявил Писториус.

По его словам, Арктике необходима усиленная защита из-за военного присутствия России в регионе. Министр также подчеркнул особое значение морских путей. В случае конфликта Россия может использовать их для изоляции Америки от Европы и наоборот, считает политик.

Безопасность Арктического региона отвечает не только интересам США, но и всего НАТО, подытожил Писториус.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее в Германии посетовали, что США отворачиваются от Европы.

