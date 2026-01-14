Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Ведущая «Давай поженимся!» призвала никогда не перечить мужчине

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что с мужчинами бесполезно спорить
Из личного архива

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова в Telegram-канале посоветовала женщинам никогда не перечить мужчинам.

Сябитова добавила, что при этом женщине стоит поступать, как считает нужным. Она заявила, что с мужчинами бесполезно спорить.

«Да и мудрая женщина не станет, она, наоборот, согласится с ним, даже если он не прав, и сделает, как считает нужным. Вы согласны с этой мыслью?» — поделилась сваха.

В августе Сябитова поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жены. Она отметила, что мужчинам надо лучше задуматься не кого брать в жены, а кого обходить стороной. По мнению телеведущей, характер формируется в детстве и остается на всю жизнь. Поэтому она уверила, что ревностные, завистливые и мелочные женщины всегда останутся такими.

В ноябре президент России Владимир Путин объявил благодарность Ларисе Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу. Он также отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации.

Ранее Роза Сябитова пожаловалась на идиотский новогодний подарок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621631_rnd_6",
    "video_id": "record::7d6285d5-2ba5-466c-b5ed-38c251fe0cfc"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+