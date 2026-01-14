Товарооборот России и США сократился почти на пятую часть

В 2025 году торговля Китая и США упала на 18,7%, если сравнивать с 2024 годом, и достигла $559,74 млрд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

Так, поставки китайской продукции на американский рынок снизились на 20%, дойдя до отметки в $420,05 млрд. В свою очередь импорт из США в КНР также снизился на 14,6%, достигнув отметки в $139,69 млрд.

Между тем товарооборот России с Китаем тоже снизился впервые за последние пять лет. Объем торговли снизился на 6,9% по сравнению с показателями за 2024 год, и составил $228,1 млрд. Так, экспорт из Китая в РФ снизился на 10,4% и составил $103,3 млрд. Импорт же из РФ в КНР понизился на 3,9% и достиг $124,79 млрд.

10 ноября вступило в силу решение Пекина о приостановке или отмене действия ряда ограничений в торговле с Соединенными Штатами. В частности, отменили 24%-ную дополнительную пошлину на американские товары при сохранении дополнительной пошлины в 10%. Кроме того, прекратили действие введенные в марте 2025 года дополнительные пошлины в размере 10 и 15% на продукцию сельского хозяйства из США.

Ранее в минкоммерции КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по торговле.