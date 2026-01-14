Оправданный судом мужчина получил €1,3 млн за 13 лет в тюрьме

Немец провел 13 лет за решеткой за несовершенное преступление и получил €1,3 млн

В Германии выплатили рекордную компенсацию мужчине, который провел 13 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал. Об этом пишет Bild.

Манфред Гендицки попал за решетку после того, как суд в Мюнхене приговорил его к пожизненному заключению за расправу над пенсионеркой. Мужчина был смотрителем в своем доме и помогал по хозяйству 87-летней соседке, пока в 2008 году ее не нашли в ванне без признаков жизни.

Главным подозреваемым оказался Гендицки, которого затем обвинили в утоплении пожилой женщины из-за ссоры. Апелляция не дала результатов, и мужчина отправился в тюрьму.

Родственники осужденного и его адвокат не теряли надежды, и в 2022 году Гендицки вышел на свободу, а в 2023-м был оправдан судом, который установил, что потерпевшей не стало в результате несчастного случая.

Теперь Бавария выплатит 65-летнему мужчине рекордные €1,3 млн компенсации — €75 за каждый день, проведенный за решеткой, еще €450 тыс. за потерянный доход, а также судебные издержки.

Ранее суд в Испании назначил рекордную компенсацию за подмену младенца в роддоме.