Россия решительно осудила «варварскую» атаку Украины на танкеры в Черном море

Российская Федерация решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Она отметила, что речь идет о коммерческих гражданских судах, соблюдающих все нормы международного права. По словам дипломата, это «варварское» нападение является очередным подтверждением тому, что украинская сторона не только не заботится о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставит интересы Казахстана, с которым Киев якобы хочет развивать отношения, а также своих американских партнеров – крупнейших акционеров КТК.

Также она сказала, что Москва всецело разделяет мнение Астаны о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов. Захарова подчеркнула, что это «должно урезонить киевский преступный режим». РФ поддерживает тезис казахстанской стороны «о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем», добавила она.

14 января МИД Казахстана выразил обеспокоенность ударами дронов по танкерам в Черном море. После ударов беспилотниками казахстанские дипломаты обсудили с европейской и американской сторонами меры по обеспечению безопасности перевозки нефти.

Накануне министерство энергетики Казахстана сообщило, что в районе терминала КТК в Черном море дроны атаковали два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти. Судно Matilda было под флагом Мальты, а Delta Harmony — под флагом Либерии.

На первом танкере, как заявили в минэнерго, произошел взрыв без последующего горения. Члены экипажа не пострадали.

Второй танкер подвергся атаке, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате нападения произошло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших среди членов экипажа нет.

