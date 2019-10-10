В Турции назвали причины операции в Сирии

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщает CNNTurk.

Он заявил, что турецкие власти были вынуждены начать операцию ввиду поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Чавушоглу отметил, что США хотели вывести своих военных, однако этого не произошло. Турция также предпринимала попытки к совместному патрулированию с войсками США.

«Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — сказал он.

Министр также добавил, что США не могут распоряжаться воздушным пространством Сирии, поскольку существует решение ООН по борьбе с терроризмом, а Турция является членом коалиции.

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