Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Прокуратура Южного военного округа подтвердила гибель членов экипажа учебно-боевого штурмовика Су-25УБ, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, тела двух пилотов были найдены в самолете.

Ранее сообщалось, что найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье.

Известно, что тела членов боевого штурмовика обнаружила спасательно-поисковая группа. По предварительным данным, были найдены тела пилотов Юрия Б и Артема Л.