США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет

В Пентагоне сообщили о начале разработки неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД, передает РИА «Новости».

«В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года», — заявили в ведомстве.

Представитель Пентагона добавил, что ведомство в полной мере продолжит разработку этих обычных ракет наземного базирования «в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил».

Ранее сообщалось, что Вашингтон не обеспокоен возможностью гонки вооружений с Россией.

Такое заявление было сделано после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).