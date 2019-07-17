Стали известны детали перемирия в Донбассе

Российский полпред в контактной группе Борис Грызлов назвал нюансы, которые будут входить в соглашение по прекращению огня в самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что стороны решили заключить бессрочное соглашение о «летнем перемирии», которое вступит в силу с 21 июля 2019 года. Также в заявление входят дополнительные меры по повышению эффективности прекращению перестрелки.

Отмечается, что участники контактной группы выразили готовность общаться и обмениваться повестками, предложенная в «нормандском формате».

Грызлов подчеркнул, что эта встреча стала «одной из самых результативных».

Ранее было согласовано новое перемирие в Донбассе.