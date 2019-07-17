Стали известны детали перемирия в Донбассе

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На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Российский полпред в контактной группе Борис Грызлов назвал нюансы, которые будут входить в соглашение по прекращению огня в самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что стороны решили заключить бессрочное соглашение о «летнем перемирии», которое вступит в силу с 21 июля 2019 года. Также в заявление входят дополнительные меры по повышению эффективности прекращению перестрелки.

Отмечается, что участники контактной группы выразили готовность общаться и обмениваться повестками, предложенная в «нормандском формате».

Грызлов подчеркнул, что эта встреча стала «одной из самых результативных».

Ранее было согласовано новое перемирие в Донбассе.