Командир бригады ВСУ погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четыре человека, включая командира бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сухопутные силы Украины.

По их информации, связь с вертолетом была потеряна в среду, 29 мая. Отмечается, что в результате крушения Ми-8 погиб, в том числе, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ.

Личности других погибших не уточняются. Также нет данных о причинах крушения вертолета.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявляли, что украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине.