Помпео распорядился продать оружие для противодействия Ирану на $8,1 млрд

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Американский госсекретарь Майк Помпео распорядился одобрить сделки, предполагающие продажу Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружия против Ирана на $8,1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о 22 незавершенных сделках с этими странами. Продажа оружия Соединенными Штатами направлена на повышение самообороны стран-партнеров и сдерживание иранской агрессии.

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Ранее США обвинили Иран в атаке на саудовские танкеры в водах ОАЭ.