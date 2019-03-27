«Убитый» в Сирии офицер оказался в Тольятти и наградил бойцов своей бригады
В воинской части в Тольятти глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов вместе с командиром отдельной бригады спецназа Центрального военного округа (ЦВО) полковником Альбертом Омаровым вручил награду отличившимся военным, пишет газета «Красная звезда».
РИА «Новости» уточняет, что ранее украинский депутат Дмитрий Тымчук заявлял, что Омарова якобы убили в ходе боевых действий в Сирии.
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Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию отдельной бригады специального назначения ЦВО.
Ранее «Новая газета» раскрыла подробности гибели трех российских офицеров 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.