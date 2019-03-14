В Пентагоне опровергли планы в пять раз увеличить плату за военное присутствие США

Исполняющий обязанности главы минобороны США Патрик Шанахан заявил, что президент Дональд Трамп не собирается требовать от зарубежных союзников увеличения выплат за военное присутствие американских войск на их территориях. Об этом сообщает ТАСС.

«Они [эти сообщения] ошибочны. Мы не будем применять формулу «стоимость плюс 50%», — заявил Шанахан.

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Он добавил, что США не намерены заниматься коммерческой деятельностью в этой сфере, равно как и благотворительностью.

Ранее The Washington Post заявила, что Трамп намерен повысить плату за размещение американских войск на территории союзников в пять раз.