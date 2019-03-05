США собрались сдерживать Россию в Арктике

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Глава Европейского командования ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил, что США предприняли меры для сдерживания России в Арктике, передает РИА «Новости».

По его словам, ресурсная и коммерческая конкуренция на Северном морском пути выросла. Также генерал указал на то, что Россия повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы.

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«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание», — сказал Скапарротти.

Он подчеркнул, что действия США являются сигналом о важности для Вашингтона Арктического региона.

Ранее адмирал ВМС США заявил, что Арктика останется открытой, несмотря на амбиции России.