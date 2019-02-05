Россия впервые представит комплекс «Панцирь-МЕ»

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Россия впервые продемонстрирует корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произойдет 18 и 19 февраля на выставке IDEX 2019.

«Панцирь-МЕ» может быть установлен на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Уверен, у него большое экспортное будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

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Он подчеркнул, что этот уникальный комплекс может противостоять практически любым воздушным средствам поражения.

По словам индустриального директора кластера «Вооружение» госкорпорации Ростех Сергея Абрамова, в настоящее время «Панцирь-МЕ» не имеет аналогов на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошли учения с участием «Панцирь-С».