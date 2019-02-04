В Турции обеспокоились «гонкой вооружений» из-за выхода России и США из ДРСМД
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти обеспокоены тем, что Россия и США не могут найти согласие по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
Калын подчеркнул, что выход США и России из ДРСМД «беспокоит» Анкару.
«Сейчас США и Россия друг друга обвиняют, кто первый нарушил договор… Это внушает опасения, может привести к новому витку гонки вооружений», — сказал Калын.
Он добавил, что если сторонам необходимо «что-то обновить или пересмотреть», то следует провести переговоры.
Ранее член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить ДРСМД.