В Турции обеспокоились «гонкой вооружений» из-за выхода России и США из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/11897125/RTS1TIGN-pic905-895x505-94270.jpg">

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти обеспокоены тем, что Россия и США не могут найти согласие по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Калын подчеркнул, что выход США и России из ДРСМД «беспокоит» Анкару.

Реклама

«Сейчас США и Россия друг друга обвиняют, кто первый нарушил договор… Это внушает опасения, может привести к новому витку гонки вооружений», — сказал Калын.

Он добавил, что если сторонам необходимо «что-то обновить или пересмотреть», то следует провести переговоры.

Ранее член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить ДРСМД.