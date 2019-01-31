Армения купила у России истребители Су-30СМ
Армения приобрела у России двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на армянское министерство обороны.
Отмечается, что в оборонном ведомстве подтвердили факт покупки российских самолетов.
«Республика Армения подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30 СМ», — сообщили в минобороны Армении.
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Другие детали соглашения не приводятся.
В прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван желает сотрудничать с Москвой по всем направлениям.