Выживший после крушения Су-34 штурман рассказал о столкновении истребителей

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Спасенный после столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем штурман рассказал подробности о моменте аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, штурман рассказал об облачности во время полета.

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«Какое-то время он [штурман] наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар», — сказал источник.

Выживший летчик добавил, что после удара истребитель, в котором он находился, задрал нос, а после начал «заваливаться» на правое крыло. После этого, рассказал штурман, экипаж катапультировался. Он утверждает, что видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).

Ранее СМИ сообщали, что погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах.