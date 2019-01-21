В Афганистане из-за взрыва погибли 18 человек
В результате взрыва в Афганистане в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула погибли минимум 18 человек, 27 получили ранения, передает «Синьхуа».
Сообщается, что причиной взрыва стал автомобиль, который боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заминировали возле базы спецслужб Афганистана.
Отмечается, что трое нападавших были ликвидированы, но четвертый успел привести взрывное устройство в автомобиле в действие.
По данным пакистанской газеты The News, глава Афганистана Ашраф Гани заявил, что готов вести переговоры с движением «Талибан» через посредника в лице Пакистана
«У талибов есть два основных варианта, первый — быть представленными на различных переговорах Пакистаном или какой-либо другой региональной страной, второй — выступать самостоятельно», — заявил Гани.
Ранее сообщалось, что СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.