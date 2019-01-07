В Габоне задержали лидера группы военных после попытки переворота
Сотрудники службы безопасности Габона задержали главу группы военных, попытавшихся осуществить государственный переворот в стране, сообщает RFI.
Ранее военнослужащие Габона захватили государственную радиовещательную станцию и объявили о создании «Национального совета реставрации».
Обращение от имени военных зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. В нем, в частности, выражалось разочарование обращением президента страны Али Бонго, с которым тот обратился к народу 31 декабря.